Фото: Следственный комитет
В Октябрьском районе Саратова обнаружили труп пожилой женщины, об этом сообщает региональное управление Следственного комитета.
По данным ведомства, сегодня, 13 сентября в дневное время, в квартире дома по улице Половой председатель местного ЖСК обнаружил тело 86-летней женщины. Прибывшие на вызов медики констатировали смерть.
Повреждений на теле женщины следователи не обнаружили, обстоятельства произошедшего выясняются.
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