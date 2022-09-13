Фото: Следственный комитет

В Октябрьском районе Саратова обнаружили труп пожилой женщины, об этом сообщает региональное управление Следственного комитета.

По данным ведомства, сегодня, 13 сентября в дневное время, в квартире дома по улице Половой председатель местного ЖСК обнаружил тело 86-летней женщины. Прибывшие на вызов медики констатировали смерть.

Повреждений на теле женщины следователи не обнаружили, обстоятельства произошедшего выясняются.

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