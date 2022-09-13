фото: ГУ МВД

Обокравших пенсионерок на 7 миллионов мошенниц задержали в Саратове. Об этом сообщает ГУ МВД по Саратовской области

В Саратове сотрудниками уголовного розыска по подозрению в мошенничестве задержаны две жительницы Нижнего Новгорода. Злоумышленницы, представляясь сотрудницами пенсионного фонда, совершали хищение денежных средств у пенсионеров.

Ранее неоднократно судимые девушки работали по одной из наиболее популярных у мошенников схем. При посещении потерпевших одна из подозреваемых отвлекала внимание жертвы, задавая ей вопросы об условиях проживания или предлагая заполнить некие документы, другая в это время крала деньги.

На данный момент установлена причастность злоумышленниц к совершению 10 эпизодов краж и мошенничеств, общая сумма ущерба составляет более 7 миллионов рублей. По каждому факту возбуждено уголовное дело.

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