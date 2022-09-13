Фото: Архив КП

В Саратове пенсионерка после звонков мошенников лишилась 2,5 миллионов рублей. Об этом сообщает УМВД по Саратову.

По данным ведомства, 72-летняя жительница Заводского района рассказала о том, что 7 сентября ей позвонили неизвестные, и сообщили, что якобы кто-то подал заявку на кредит.

Для сохранности сбережений собеседница рекомендовала перевести деньги на «безопасные счета». За следующие 4 дня женщина снимала наличными деньги с собственных счетов и переводила их в банкоматах на счета, указанные незнакомкой. Общая сумма ущерба составила 2 450 000 рублей.

Возбуждено уголовное дело.

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