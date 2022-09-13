Видео: Энгельс онлайн

Драка девочек из Энгельса заинтересовала прокуратуру. Сегодня, 13 сентября, об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Напомним, ранее в сети всплыли кадры, где две девочки-подростка ожесточенно выясняют отношения. На данный момент запись уже удалена. Как рассказал очевидец происшествия, девочки рассорились из-за того, что компрометирующие снимки одной из участниц попали в сеть.

По поручению прокурора Саратовской области Сергея Филипенко организована проверка по публикации скандального видео ВКонтакте. Теперь к школе и семьям участниц будет много вопросов. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.