Кадр из видео

В Энгельсе подрались две девочки-подростка. Об этом стало известно из соцсетей.

Вчера, 12 сентября, в городском сообществе «Энгельс Онлайн» появился анонимный пост от возмущенного подписчика. На видео запечатлена драка двух несовершеннолетних девочек-подростков. Девочки дерутся в полную силу, хватая друг друга за волосы, нанося удары кулаками и коленями. Наблюдающие за дракой подростки поддерживают жесткость, дают «советы» и не пытаются разнять дерущихся.

— Ни один не сказал остановиться — отметил автор поста.

Upd.: Примерно в 11:00 публикация была удалена из соцсетей, но видео можно посмотреть по ссылке.

Upd.: ГУ МВД по Саратовской области сообщает:

Вчера в ходе проведения мониторинга СМИ и сети Интернет в группе одной из социальных сетей было выявлено сообщение о конфликте между несовершеннолетними.

В настоящее время сотрудниками полиции МУ МВД России «Энгельсское» проводится проверка, устанавливаются личности подростков и обстоятельства произошедшего.

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