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Происшествия13 сентября 2022 5:32

В центре Саратова водитель «десятки» устроил массовое ДТП

Евгений Бадиков
фото: ГИБДД

фото: ГИБДД

В центре Саратова водитель «десятки» устроил массовое ДТП. Об этом сообщает региональная госавтоинспекция.

Вчера, 12 сентября, в 18:50 в центре Саратова произошла авария. Напротив дома №30а по улице Максима Горького 25-летний водитель за рулем ВАЗ-21113 врезался в припаркованный Volkswagen Tiguan, после чего, видимо, пытаясь маневрировать, врезался поочередно в Citroen, «Приору» и две припаркованные «Гранты».

В результате ДТП пострадала пассажирка «Лады Приоры»

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