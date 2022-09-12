Фото: СУ СК по Саратовской области

Житель Вольска выстрелил жене в голову из ружья и сбежал в лес. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Саратовской области.

50-летний мужчина осужден за убийство37-летней супруги. Преступление было совершено 5 июня 2022 года. Мужина приехал с супругой на постоянное место жительство в село Терса, там они поселились в частном доме на улице Красноармейской. На следующий день супруги сильно выпили и к вечеру рассорились.

В ходе конфликта мужчина достал ружье и выстрелил женщине в голову. Испугавшись наказания злоумышленник скрылся с места происшествия и с ружьем сбежал в лес. Там он пробыл двое суток.

Следователи, сотрудники управления уголовного розыска ГУ МВД России по Саратовской области и МО МВД России «Вольский» Саратовской области задержали убийцу. Суд приговорил его к 10 годам строгого режима.

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