Документ

В Саратовской области обнаружили очаг птичьего гриппа. Об этом стало известно из Постановления губернатора Саратовской области от 9 сентября 2022 года.

Документ опубликован сегодня. Согласно тексту постановления, в селе Верхазовка Дергачевского района Саратовской области обнаружили очаг птичьего гриппа. Больных птиц нашли на территории дома № 70 на улице Заречной.

Теперь домашних птиц в радиусе 5 км от очага инфекции вакцинируют. Помимо этого на время карантина ввели ряд ограничений. Так, со двора, где нашли инфекцию, запретили вывозить птицу и яйца.

Карантин снимут через 21 день после убоя последней зараженной птицы.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.