фото: соцсети

На площади героев Донбасса в Саратове вандалы испортили самолет. Об этом стало известно из соцсетей.

В сети появилось заявление от сообщества любителей авиации «Саратовский споттинг» в связи с актом вандализма по отношению к самолету-памятнику Як-42Д в Саратове.

— Не успели установить и покрасить самолет – его уже уродуют!

11 сентября два саратовских любителя авиации, снимая свежеокрашенный Як-42Д на площади героев Донбасса, стали свидетелями акта вандализма по отношению к памятнику: молодым человеком по имени Никита Киселев на самолёт была наклеена наклейка некоего сообщества. На сделанные замечания хулиган и его компания отмахнулись и нецензурно высказались в сторону предпринявших попытку сберечь самолёт.

Новый памятник, приобретённый с помощью Вячеслава Володина и только что окрашенный в историческую ливрею за счёт городского бюджета, был подвержен небольшому вандализму. Такие действия – это не только порча городского имущества, но и наплевательское, наглое, неуважительное отношение к горожанам, ко всем причастным к данному проекту и не только. Что дальше, его начнут разрисовывать граффити!?

К сожалению, помимо прогуливающихся горожан и неравнодушных к авиации людей, самолёт привлёк к себе и тех, для кого он вовсе не представляет никакой ценности. У воздушного судна стали собираться большие поклонники российского автопрома, тонировки, заниженных автомобилей, громкой музыки. Безобидные встречи таких сообществ вроде бы никак не помешали бы самолёту, но… начало положено.

Мы не намерены терпеть такие действия, и просим считать это официальным заявлением в органы правопорядка. Фото и видео-материалы с места прилагаются.

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