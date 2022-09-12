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«Единая Россия» набрала 60,25 процентов голосов на парламентских выборах в Саратовской области. Об этом объявили сегодня, 12 сентября, в информационном центре избирательной комиссии области, где прошла пресс-конференция председателя ИКСО Ирины Романовой.

На голосовании по спискам 60,25 процента голосов получила Единая Россия, 14,5 - КПРФ, 9,32 - ЛДПР, 6,79 - Справедливая Россия, 1,61 -Родина, 3,57 - Новые люди..

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