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Выборы в Саратовской области: по данным на 15:00 явка составила 46,92 процента. Об этом стало известно на пресс-конференции Избирательной Комиссии Саратовской области под председательством Ирины Романовой.

Как сообщила зампредседателя ИСКО Татьяна Комольцева, по данным на 15:00, сегодня, 11 сентября, явка составляет 46,92 процента.

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