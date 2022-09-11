фото: архив КП

В Саратовской области за сутки коронавирусом заболело 769 человек. Об этом сообщает оперштаб региона.

По данным на сегодня, 9:00 11 сентября в области зарегистрировано 769 новых случаев заболевания коронавирусом. Всего с начала эпидемии в области заболело 271 117 человек. Выздоровело с начала эпидемии 259 489 человек, за последние сутки — 586. В госпиталях находится 265 человек, еще 5 362 лечатся дома.

Наибольший прирост заболевших за сутки зафиксирован: в Саратове — 312, Энгельсском — 102, Балаковском районе — 73, Балашовском — 64, Вольском — 45, Гагаринском — 44, Ершовском — 25.

По-прежнему, чаще всего заболевают люди среднего возраста, а общий возрастной состав заболевших таков:

- до 6 лет — 22;

- 7-14 лет — 40;

- 15-17 лет — 10;

- 18-29 лет — 77;

- 30-49 лет — 245;

- 50-64 лет — 202;

- 65 и старше — 173.

У десяти новых заболевших выявили пневмонию.

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