В Новоузенске машина задавила лежавшую на дороге женщину. Об этом инциденте сегодня, 10 сентября, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Саратовской области.

По предварительным данным, авария произошла в 20.32 на пересечении улиц Революции и переулка Узенный. 24-летний водитель на автомобиле Skoda Octavia задавил лежащую на проезжей части женщину 39 лет.

Пострадавшая от полученных травм скончалась. На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, следственно-оперативная группа, устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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