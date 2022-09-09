Житель Ртищево собрал самодельный пистолет и потерял его, об этом рассказали в прокуратуре Саратовской области.

В мае этого года 53-летний мужчина собрал самодельное огнестрельное оружие из обрезков труб и других подручных материалов. Злоумышленник хранил оружие в гараже, периодически забирая с собой, ходил с ним по улицам.

2 июня мужчина попал в ДТП на дороге «Пенза-Балашов-Михайловка». Оружие выпало из машины, было потеряно хозяином и обнаружено сотрудниками полиции.

По факту незаконного изготовления и хранения оружия было заведено уголовное дело. Суд приговорил нарушителя к 4 годам и 1 месяцу заключения в колонии строгого режима и штрафу в размере 100 тысяч рублей.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.