В Саратове собака покусала 11-летнего велосипедиста

В Заводском районе Саратова собака покусала 11-летнего велосипедиста. Об этом сообщает региональная прокуратура.
Инцидент произошел вчера вечером, 8 сентября. В парке Дружбы народов ребенок катался на велосипеде, когда на него набросилась бездомная собака. 11-летний мальчик с матерью обратился в больницу, где ему оказана медицинская помощь.
В отношении ответственных за отлов животных лиц будут приняты меры прокурорского реагирования. Будет рассмотрен вопрос о компенсации морального вреда для ребенка.
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