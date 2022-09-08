фото: пресс-служба ЛУ МВД Саратовской области

Транспортные полицейские Саратова проводят профилактическую акцию «Безопасный транспорт». Об этом сообщает пресс-служба Приволжского ЛУ МВД России на транспорте.

Ведомство заявляет, что в целях предупреждения травм несовершеннолетних и обеспечения безопасности движения на железной дороге с 1 по 10 сентября проводятся рейды, в ходе которых детям объясняют необходимые меры безопасности на железной дороге.

В образовательных учреждения Саратова и области сотрудники по делам несовершеннолетних проводят для школьников лекции о правилах безопасного поведения.

Выявлено 11 нарушителей среди несовершеннолетних, в отношении 9 составлены административные протоколы, еще 2 протокола - в отношении законных представителей несовершеннолетних.

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