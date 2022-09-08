В Саратове погиб полуторамесячный ребенок. Об этом сообщает прокуратура Кировского района Саратова.

Прокуратура Кировского района Саратова организовала проведение проверки по факту смерти полуторамесячного ребенка. На место происшествия выехал и.о. заместителя прокурора Кировского района Саратова Николай Альков.

Все обстоятельства уточняются.

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