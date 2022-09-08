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Происшествия8 сентября 2022 8:03

В Саратове погиб полуторамесячный ребенок

Все обстоятельства уточняются
Евгений Бадиков

В Саратове погиб полуторамесячный ребенок. Об этом сообщает прокуратура Кировского района Саратова.

Прокуратура Кировского района Саратова организовала проведение проверки по факту смерти полуторамесячного ребенка. На место происшествия выехал и.о. заместителя прокурора Кировского района Саратова Николай Альков.

Все обстоятельства уточняются.

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