фото: Википедия

В Саратовской области мужчина получил 3 года условно за ворованный снаряд для авиационной пушки. Об этом сообщает прокуратура Ровенского района.

По данным ведомства, в 2007 году, мужчина собирал металлолом на военном полигоне в Энгельсе, и нашел 23-миллиметровый снаряд для авиапушки. Гражданин принес боеприпас домой и попытался разобрать снаряд, чтобы извлечь порох. Попытка оказалась безуспешной, и мужчина положил его в шкаф, где он и пролежал следующие 15 лет.

В январе 2022 года полицейские узнали о незаконно хранящемся боеприпасе, изъяли снаряд и приговорили мужчину к трем годам лишения свободы условно.

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