Саратов
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
+13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество7 сентября 2022 12:13

Продавщица из Красноармейского района украла почти 500 тысяч рублей

Евгений Бадиков
фото: Архив КП

фото: Архив КП

Продавщица из Красноармейского района украла почти 500 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

По данным ведомства, 41-летняя продавец вносила в базу сведения о том, что товар оплатили банковской картой, хотя на самом деле покупатели платили наличными, которые она забирала себе. Владелец ларька заметил недостачу в 470 тысяч и обратился в полицию.

Возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество», работнице торгового павильона грозит до 6 лет тюрьмы.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.