фото: Архив КП

Продавщица из Красноармейского района украла почти 500 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

По данным ведомства, 41-летняя продавец вносила в базу сведения о том, что товар оплатили банковской картой, хотя на самом деле покупатели платили наличными, которые она забирала себе. Владелец ларька заметил недостачу в 470 тысяч и обратился в полицию.

Возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество», работнице торгового павильона грозит до 6 лет тюрьмы.

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