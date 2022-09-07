Саратовцев предупредили об отключении светофора в центре. Как пишет городская администрация, завтра, 8 сентября, не будет работать светофор на пересечении ул. Университетская и Слонова.

Плановые работы проходят с 9.00 до 16.00

- Необходимо соблюдать правила дорожного движения, ориентирование потока машин идет по знакам приоритета, - пишут чиновники.

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