Скриншот с сайта ФАС

Саратовские антимонопольщики наказали банк «Открытие» за СМС с рекламой кредитов. Об этом сообщает ФАС по Саратовской области.

Было установлено, что в рекламе отсутствовала часть существенной информации о финансовой услуге, об условиях ее приобретения или использования, а также все условия, определяющие полную стоимость кредита. Сообщение с предложением оформить кредит, было признано рекламой, нарушающей требования законодательства РФ.

— СМС-реклама об оформлении кредита распространялась без предварительного согласия на ее получение, при этом в ней отсутствовала существенная информация о рекламируемом товаре, об условиях его приобретения и использования, — сообщает ведомство.

За допущенное нарушение ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» привлечено к штрафу в 305 000 рублей, штраф оплачен в полном объеме

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