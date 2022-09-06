В Саратове 19-летний парень «сломал сайт интим-услуг» и лишился 43 тысяч. Молодой человек стал жертвой мошенничества, о чем сообщает ГУ МВД по региону.
Молодой человек около 3:00 захотел продажной любви и написал на соответствующий сайт. Вскоре саратовцу позвонил неизвестный и сообщил, что сайт сломался из-за его обращения. Из-за простоя парень должен заплатить.
Молодой человек послушал незнакомца и перевел на указанный им счет 43 100 рублей. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.
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