В Саратове 19-летний парень «сломал сайт интим-услуг» и лишился 43 тысяч. Молодой человек стал жертвой мошенничества, о чем сообщает ГУ МВД по региону.

Молодой человек около 3:00 захотел продажной любви и написал на соответствующий сайт. Вскоре саратовцу позвонил неизвестный и сообщил, что сайт сломался из-за его обращения. Из-за простоя парень должен заплатить.

Молодой человек послушал незнакомца и перевел на указанный им счет 43 100 рублей. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

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