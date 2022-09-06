Снос стелы

На въезде в Саратовскую область снесли «аяцковскую» стелу. Вчера вечером, 5 сентября, видео появилось в группе «Саратов онлайн» ВКонтакте.

Пока стелу снесли на границе Саратовской и Волгоградской областей. Видео с места событий можно посмотреть в нашем Телеграм-канале.

Стелы были установлены при прошлом главе региона Дмитрии Аяцкове и в них якобы были зашифрованы его инициалы. Снос знака вызвал у саратовцев неоднозначную реакцию, все-таки он простоял 25 лет и приобрел определенную известность. Стоит, однако, отметить, что и сам знак нравился далеко не всем.

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