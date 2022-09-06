фото: ГИБДД
В Саратовской области три человека пострадали при столкновения машины с кучей щебня. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по Саратовской области.
Вчера, 5 сентября, в Озинском районе произошла авария. Примерно в 10:00 на трассе между Озинками и Перелюбом 47-летний мужчина за рулем кроссовера Lada XRAY влетел в кучу щебенки, ссыпанной рядом с дорогой для ремонтных работ.
В результате ДТП пострадали три пассажира — мужчины 61 и 27 лет, а также 61-летняя женщина. Все госпитализированы.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.