В Саратове бывшего адвоката признали виновным в распространении наркотиков. Об этом сообщает ГУ МВД по Саратовской области.

Судом и следствием установлено, что в ноябре 2021 года 34-летний мужчина стал соучастником в группе наркоторговцев. Обвиняемый забрал из тайника оптовую закладку с веществом, после чего, 13 ноября 2021 года возле дома по улице Цветочной был остановлен сотрудниками полиции. В ходе досмотра в сумке были обнаружены полимерные пакеты с наркотиком, схожее вещество было обнаружено и в автомобиле.

Вину обвиняемый признал. Приговором суда ему назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

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