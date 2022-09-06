фото: ГИБДД

Под Хвалынском перевернулась «десятка» с двумя девушками. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД.

Вчера, 5 сентября, в Хвалынском районе произошло ДТП. Примерно в 19:10 на 17 километре автодороге Хвалынск – Ивановка - Алексеевка 22-летняя водитель ВАЗ-21104 слетела с трассы в кювет.

В результате ДТП водитель и 22-летняя пассажирка попали в больницу.

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