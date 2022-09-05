Саратовский министр рассказал о запрете использовать телефоны на уроках

Сегодня, 5 сентября, заместитель председателя правительства - министр образования Саратовской области Михаил Орлов в рамках прямого эфира высказался по поводу запрета на использование телефонов в школах.

- Я думаю, что речь идет здесь о высказывании министра просвещения России Сергея Кравцова, который сказал, что санитарные нормы и правила не предполагают использование телефона на уроке. Ни один телефон не имеет требуемого размера диагонали, - сказал Орлов.

Чиновник подчеркнул, что изымать гаджеты у детей не будут - могут потребовать только убрать телефон со стола во время урока.

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