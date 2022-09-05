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Общество5 сентября 2022 13:00

Саратовцы пожаловались на огромные очереди за транспортными картами

В ДК «Россия» горожане стоят по много часов
Наталия Калинина
Очередь за картой

Очередь за картой

В социальных сетях саратовцы пожаловались на огромные очереди за льготными транспортными картами.

Как пишет Даниил Гугунишвили в группе «Типичный Саратов», очередь за льготной транспортной картой в Платежцентре ДК «Россия» растянулась на много часов.

- Работает 1 человек, который принимает платежи и принимает заявления на карту, - негодует саратовец. На представленных кадрах видно, что очередь занимает весь коридор и спускается по лестнице.

Полный список адресов, где можно взять транспортную карту, публикует городская администрация.

Занят весь коридор

Занят весь коридор

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