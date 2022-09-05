В Саратовской области участок СКАД отремонтируют за 10 миллиардов рублей

Участок СКАД отремонтируют за 10 миллиардов рублей. Информация опубликована на официальном портале госзакупок.

По данным извещения о закупке, реконструкция пройдет на участке от Сторожевки до пересечения с трассой Р-22 «Каспий» у Еремеевки. Трассу сделают четырехполосной, заказчиком выступает Нижне-Волжское управление федеральных автомобильных дорог. Выплата разбита на две закупки по 5,18 млрд рублей каждая.

Подрядчиком будет выступать компания «Автобан», работы начнутся 15 сентября и обещают быть закончены к 1 декабря 2023 года.

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