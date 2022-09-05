В Саратове расселят еще три аварийных дома. Соответствующие документы опубликованы на сайте городской администрации и подписаны Ладой Мокроусовой.

По адресу Высокая, 17А, расположен деревянный дом 1961 года постройки. Его предписано снести до 1 августа 2024 года.

Частный дом в поселке Октябрьский, расположенный по адресу 8-я Линия, № 77, а также двухэтажное кирпичное здание 1955-го года постройки, расположенное по адресу Ломоносова М.В., № 5а планируется снести до 1 сентября 2024 года.

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