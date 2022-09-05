В Саратове прошел митинг, посвященный памяти жертв терроризма

Фото: Министерство информации

В Саратове прошел митинг, посвященный памяти жертв трагических событий, произошедших 1-3 сентября 2004 года в городе Беслане. Об этом сообщает региональное министерство внутренней политики.

Участники митинга почтили минутой молчания память жертв террористических актов и сотрудников силовых структур, погибших при выполнении служебного долга.

Были возложены цветы к памятнику первой учительницы и мемориалу «Землякам, погибшим в локальных войнах». В небо выпустили белые шары.

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