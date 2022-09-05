Житель Марксовского района отработал долг по алиментам в администрации

Житель Марксовского района Саратовской области отработал долг по алиментам в администрации, о чем сообщает УФССП по региону.

29-летний житель Марксовского района накопил долг свыше 350 тысяч рублей по алиментам для своей семилетней дочери. Пристав Марсксовского РОСП наложил арест на расчетные счета должника и ограничил ему выезд за пределы страны, однако и это не заставило мужчину взяться за ум: выплаты были нерегулярными.

Должник был оштрафован на 1 тысячу рублей, на него составили административный протокол, а затем приговорили к 100 часам обязательных работ. Их должник провел в районной администрации.

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