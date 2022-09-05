В Новоузенском районе четыре человека разбились в аварии

Сегодня, 5 сентября, в Новоузенском районе Саратовской области четыре человека разбились в аварии, об этом сообщает ЧП-Саратов.

Авария произошла на трассе Новоузенск-Алгай. Столкнулись Hyundai и Ford.

В результате ДТП пострадали четыре человека. Пострадавшие в состоянии средней степени тяжести доставлены в больницу. На место выехали специалисты областной службы спасения, «скорая помощь», сотрудники ДПС и пожарной охраны. Обстоятельства произошедшего выясняются.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.