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Происшествия5 сентября 2022 6:58

В Новоузенском районе четыре человека разбились в аварии

Наталия Калинина

Сегодня, 5 сентября, в Новоузенском районе Саратовской области четыре человека разбились в аварии, об этом сообщает ЧП-Саратов.

Авария произошла на трассе Новоузенск-Алгай. Столкнулись Hyundai и Ford.

В результате ДТП пострадали четыре человека. Пострадавшие в состоянии средней степени тяжести доставлены в больницу. На место выехали специалисты областной службы спасения, «скорая помощь», сотрудники ДПС и пожарной охраны. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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