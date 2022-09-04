Фото: Архив КП

Саратовская область получит 19 автомобилей скорой помощи и 52 школьных автобуса. Об этом сообщает телеграм-канал Роман Бусаргина.

Соответствующие распоряжение подписал Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

- Машины направим в муниципалитеты. Спасибо федеральному центру и Президенту за поддержку региона. Повышение доступности медицинской помощи и транспорт для школьников очень важные направления для нас, - пишет врио главы региона.

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