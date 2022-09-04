Фото: Архив КП
За сутки в Саратовской области 614 человек заболели коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперштаб.
В Саратовской области по состоянию на 4 сентября обнаружено 614 новых случаев заболевания коронавирусом.
Всего с начала эпидемии коронавирусом заболело 266 282 человека. У 31 больного обнаружена пневмония, еще у 583 - признаки ОРВИ.
Наибольший прирост заболевших за сутки зафиксирован в Саратове - 231, Балаковском районе - 95, Энгельсском и Балашовском - по 81, Вольском - 39, Ершовском - 11.
Больше всего заболевших среди людей среднего возраста - 186.
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