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Здоровье4 сентября 2022 6:45

За сутки в Саратовской области 614 человек заболели коронавирусом

У 31 больного обнаружена пневмония
Евгений Бадиков
Фото: Архив КП

Фото: Архив КП

За сутки в Саратовской области 614 человек заболели коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперштаб.

В Саратовской области по состоянию на 4 сентября обнаружено 614 новых случаев заболевания коронавирусом.

Всего с начала эпидемии коронавирусом заболело 266 282 человека. У 31 больного обнаружена пневмония, еще у 583 - признаки ОРВИ.

Наибольший прирост заболевших за сутки зафиксирован в Саратове - 231, Балаковском районе - 95, Энгельсском и Балашовском - по 81, Вольском - 39, Ершовском - 11.

Больше всего заболевших среди людей среднего возраста - 186.

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