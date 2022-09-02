Региональное УФСБ задержало саратовца за экстремистские призывы в сторону кавказцев и жителей Средней Азии. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Саратовец писал Вконтакте комментарии, содержащие призывы к насильственным действиям в отношении жителей Кавказа и Средней Азии. На него завели уголовное дело.

Расследование уголовного дела продолжается.

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