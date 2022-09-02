Скончался саратовский художник Виктор Ситников. Сегодня, 2 сентября, об этом сообщило региональное отделение Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России»

Виктору Николаевичу Ситникову было 77 лет. Работы художника представлены в музеях Саратова, Энгельса, Вольска, в частных коллекциях в России, Германии, Италии, Югославии, США, Японии и других странах.

Прощание состоится 2 сентября по адресу: Саратов, ул. Рабочая 29/39 кв. 459 с 10.00 до 14.00.

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