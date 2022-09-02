Беглянка на фото

Саратовские волонтеры ищут сбежавшего ястреба и просят помощи. Сегодня, 2 сентября, их просьба появилась в Телеграм-канале Центра защиты природы и реабилитации диких животных АНО «Мудрый Рух» в Саратове.

У Волонтеров сбежала ястреб перепелятник Сипуха. Во время дождя птица выбралась из промокшей коробки и ушла в овраг.

- Нужно срочно найти пару человек для поисков беглянки, у нас есть несколько дней, чтобы ее вернуть, - обращаются защитники живой природы к саратовцам.

Искать пернатого хищника стоит от дома № 89 на Посадского и дальше в Глебучев овраг, частный сектор, болото, заросли. Приходить на поиски лучше в подходящей обуви.

Телефон для связи с волонтерами АНО «Мудрый Рух»: 89878382341.

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