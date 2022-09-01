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На саратовской набережной установили новые качели. Об этом сообщает телеграм-канал «Саратов. Строительство и архитектура»

Вчера, 31 августа, на набережной Космонавтов установили новые качели для взрослых, которые пользовались популярностью у саратовцев.

Установили новые городские качели у 2-го причала

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