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Общество1 сентября 2022 12:40

На саратовской набережной установили новые качели

Евгений Бадиков
Фото из соцсетей

Фото из соцсетей

На саратовской набережной установили новые качели. Об этом сообщает телеграм-канал «Саратов. Строительство и архитектура»

Вчера, 31 августа, на набережной Космонавтов установили новые качели для взрослых, которые пользовались популярностью у саратовцев.

Установили новые городские качели у 2-го причала

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