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На саратовской набережной установили новые качели. Об этом сообщает телеграм-канал «Саратов. Строительство и архитектура»
Вчера, 31 августа, на набережной Космонавтов установили новые качели для взрослых, которые пользовались популярностью у саратовцев.
Установили новые городские качели у 2-го причала
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