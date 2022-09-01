фото: архив КП

В Саратовской области может вернуться масочный режим для пенсионеров. Об этом стало известно в ходе сегодняшнего брифинга минздрава.

После выступления главы минздрава Костина слово взяла заместитель руководителя Роспотребнадзора Саратовской области Надежда Матвеева.

По ее словам, темпы роста заболеваемости в области выше среднероссийских. Тенденций для снижения нет, рост продолжится. — Меры профилактики необходимы. Сегодня 1 сентября. Коронавирусные требования к школам остаются. Основополагающие меры - проверка температуры у приходящих детей, дезинфекция, ограничение проведения массовых мероприятий в закрытых помещениях. Ситуация достаточно жесткая. Мы настоятельно рекомендуем пожилым людям носить маски, - рассказала Матвеева.

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