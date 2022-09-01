Виновный в ДТП с тремя погибшими житель Энгельса осужден на 3 года. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По данным суда и следствия, утром, 13 января обвиняемый ехал за рулем грузовой «ГАЗели». На 333 километре дороги «А-298 автомобильная дорога Р-208 «Тамбов-Пенза» и столкнулся с автомобилем Skoda Rapid.

Кроме того, в ДТП попала и пассажирская «ГАЗель» с номером автобусного маршрута № 326К на стекле. В результате ДТП погибли трое человек из легковушки, а водитель получил тяжелые травмы.

Приговором суда молодому человеку назначено 3 года в колонии поселения и лишение прав.

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