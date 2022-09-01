Сегодня, 1 сентября, в двух районах Саратова отключили воду до полуночи, об этом сообщает ООО «КВС».

В Ленинском районе повреждение на городском водопроводе произошло по адресу Антонова, 19б. Было прервано холодное водоснабжение абонентов улиц: Антонова,19б; Перспективная, 3а, 5а, 7а. Также без воды остались дома 9, 11 и 13 по улице Чемодурова.

В Заводском районе идет ремонт труб по адресу: Кавказский проезд, 9а. Приостановлено холодное водоснабжение в дома 9 и 11а по Кавказскому проезду.

Восстановить водоснабжение по перечисленным адресам планируется к полуночи.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.