фото: ГИБДД

В ДТП с участием трех иномарок в Балаково пострадала женщина-пешеход. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД

Вчера, 31 августа, примерно в 21:15 в Балаково произошла авария. У дома №22 по улице проспект Героев 45-летний водитель Mitsubishi L200 при перестроении столкнулся с Kia Sportage, за рулем которого сидел 25-летний парень. От удара Kia вынесло на встречку, где он влетел на стоящую на обочине Nissan Micra и сбил женщину, стоящую возле автомобиля.

В результате ДТП пострадала женщина, 52-летняя жительница Балаково госпитализирована.

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