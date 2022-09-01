фото: ГИБДД

В Саратове иномарка сбила школьника в День знаний. Об этом сообщает городская Госавтоинспекция.

По предварительной информации, сегодня, 1 сентября, в Саратове произошел наезд на несовершеннолетнего пешехода. Примерно в 8:05 напротив дома №1 по улице Панфилова Hyundai Getz сбил 11-летнего мальчика.

Ребенка с травмами доставили в медицинское учреждение, где ему оказывается вся необходимая помощь.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.