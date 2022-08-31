фото: Типичный Балаково

В Балаково на четырех троллейбусах вандалы нарисовали граффити. Об этом стало известно из социальных сетей

Вчера, 30 августа, в городском сообществе «Типичный Балаково!» появилась публикация от одного из подписчиков. На приложенных фотографиях видно, что неизвестные пробрались на территорию троллейбусного депо и разрисовали 4 троллейбуса. Предполагается, что уличные художники перебрались через забор депо ночью, перерезав при этом колючую проволоку.

В комментариях мнения разделились. Некоторые подписчики оценили своеобразное творчество балаковцев. «Граффити по сравнению с состоянием троллейбусом отличные», «Извините, но, по-моему, красиво. Я бы на таких с удовольствием покаталась», большинство же - выразили свое негодование: «За это есть какое-то наказание?», «Найти и продать троллейбусы родителям».

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.