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Общество31 августа 2022 7:48

Глава Саратова прокомментировала случай с питоном на Проспекте

Саратовец принес питона на проспект Столыпина
Наталия Калинина
Питон в террариуме

Питон в террариуме

Фото: Иван ВИСЛОВ

Глава Саратова призвала разобраться с несознательным владельцем питона. Сегодня, 31 августа, об этом пишет Лада Мокроусова.

Инцидент произошел накануне на проспекте Столыпина. Мужчина принес питона на главную пешеходную улицу города, чтобы люди с ним фотографировались.

- Это дикое животное, которое должно содержаться в зоопарке или террариуме, где за ним осуществляется надлежащий уход и оно не представляют угрозу для посетителей, - заявила Лада Мокроусова

Администрация Фрунзенского района обратилась в правоохранительные органы, чтобы они дали оценку действиям хозяина и приняли меры в рамках имеющихся полномочий.

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