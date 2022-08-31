Глава Саратова прокомментировала случай с питоном на Проспекте

Питон в террариуме Фото: Иван ВИСЛОВ

Глава Саратова призвала разобраться с несознательным владельцем питона. Сегодня, 31 августа, об этом пишет Лада Мокроусова.

Инцидент произошел накануне на проспекте Столыпина. Мужчина принес питона на главную пешеходную улицу города, чтобы люди с ним фотографировались.

- Это дикое животное, которое должно содержаться в зоопарке или террариуме, где за ним осуществляется надлежащий уход и оно не представляют угрозу для посетителей, - заявила Лада Мокроусова

Администрация Фрунзенского района обратилась в правоохранительные органы, чтобы они дали оценку действиям хозяина и приняли меры в рамках имеющихся полномочий.

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