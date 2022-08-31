Володин: в Саратове появится 2 тысячи новых ученических мест

Володин в Саратове

К 1 сентября в Саратове появится 2 тысячи новых ученических мест, об этом пишет Телеграм-канал «Володин Саратов».

Вячеслав Володин посетил две обновленные школы в Саратове. В школе №5 после появления пристройки на 900 мест смогут обучаться 1700 школьников, что позволит отказаться от второй смены. В старом корпусе прошел капремонт. В школе № 84 также появилась пристройка и там есть теперь бассейн. В старом корпусе провели капитальный ремонт.

Построили в Саратове в этом году и новую школу с бассейном – в микрорайоне Иволгино. Она рассчитана на 825 мест.

С 1 сентября в школах Саратова при поддержке Володина запустят группы продленного дня. Они все бесплатные.

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