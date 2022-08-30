В Ленинском районе нашли тело мужчины с разбитой головой

Фото: СУ СК по Саратовской области

В Ленинском районе Саратова нашли тело мужчины с разбитой головой. Сегодня, 30 августа, об этом сообщили в СУ СК по региону.

Тело 36-летнего мужчины было обнаружено сегодня утром в многоэтажном доме по Селекционному проезду. Бригада медиков констатировала его смерть. У пострадавшего разбита голова. О точной причине смерти расскажут эксперты.

Идет установление всех обстоятельств произошедшего.

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