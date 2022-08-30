В центре Саратова 1 сентября ограничат движение транспорта, о чем предупреждает городская администрация.

1 сентября, в связи с празднованием Дня знаний, с 11.00 до 14.00 будет заперщена остановка, стоянка и проезд по улице Вольская от Чернышевского до Набережной Космонавтов.

Проезд разрешен только для транспорта, обеспечивающего проведение мероприятий, а также техники экстренных служб.

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