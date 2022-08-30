фото: архив КП

На 1 сентября в Саратовской области пустят дополнительные электрички. Об этом сообщает ПривЖД.

В связи с началом учебного года на 31 августа и 1 сентября в Саратовской области назначены дополнительные рейсы пригородных поездов, которые будут следовать в направлении Саратов – Красный Кут – Александров Гай и обратно.

С подробной информацией о расписании движения пригородных поездов можно

ознакомиться с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам», по телефону

центра поддержки клиентов ОАО «РЖД» 8-800-775-00-00.

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